Aydın'daki Ayçiçeği Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor

Aydın'daki Ayçiçeği Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor
Aydın'ın Efeler ilçesindeki ayçiçeği tarlaları, özellikle gün batımında sunduğu muhteşem manzarayla doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için popüler bir mekan haline geldi.

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki ayçiçeği tarlaları, görsel güzelliğiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Muğla kara yolu Efeler ilçesindeki üzerindeki ayçiçeği tarlaları, özellikle gün batımında manzarasıyla ilgi çekiyor. Bölgeye gelenler, araçlarını yol kenarına park ederek tarlalara giriyor ve sevdikleriyle birlikte fotoğraf çektiriyor. Sarı tonların hakim olduğu tarlalarda gün batımının keyfini çıkaran ziyaretçiler hem manzaranın hem de doğal atmosferin tadını doyasıya yaşıyor. Bölgedeki ayçiçeği tarlalarının son günlerde yoğun ilgi görmeye devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
