Aydın'da Polis Ekipleri Kur'an Kursuna Giden Çocuklarla Buluştu

Aydın'da polis ekipleri, Efeler ilçesindeki Evliya Çelebi Camisinde Kur'an kursuna giden çocukları ziyaret etti. Ekipler, çocukları bilgilendirdi ve hediyeler verdi. İmam Sait Özçakır, dinin sevgi üzerine kurulu olduğunu ve çocuklara sevgiyle din öğretmek istediklerini belirtti. Etkinliğin sonunda çocuklar, polis ekipleriyle bisiklet turu yaptı.

Aydın'da polis ekipleri, Kur'an kursuna giden çocuklarla camide bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesindeki Evliya Çelebi Camisinde Kur'an kursuna giden çocukları ziyaret etti.

Emniyetin farklı biriminden gelen ekipler, çocukları bilgilendirdi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan imam Sait Özçakır, kurs boyunca öğrencilerle farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

İslam'ı öğrencilere nefretle değil sevgiyle öğretmek istediklerini aktaran Özçakır, "Çünkü dinimiz sevgi üzerine kurulmuştur. Dünya sevgi üzerine bina edilmiştir. Biliriz ki güller, menekşeler sevgiyle açar gül dikenine sevgiyle katlanır, gül dikeni hor görse de diken asla güle batmaz. Mevlana'nın bu sözünden yola çıkarak bizler yavrularımıza önce kendimizi sevdirmek, dinimizi sevdirmek, dinimizi sevgiyle, nefretle değil eğitimle, öğretimle ve birçok güzel aktiviteyle sevdirmek istiyoruz." dedi.

Etkinliği sonunda çocuklar, polis ekipleriyle kentte bisiklet turu yaptı.