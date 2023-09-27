Aydın'da İncir İşletmesinde Yangın: Nazilli Belediyesi Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan bir incir işletmesinde çıkan yangına Nazilli Belediyesi ekipleri de müdahale etti. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2 kepçe ve 4 tanker ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devlet karayolu üzerinde bulunan bir incir işletmesinin mutfak bölümünde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangının söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Kuyucak'ta devlet karayolu üzerindeki bir incir işletmesinde yangın çıktığı haberini alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgedeki söndürme çalışmalarına 2 kepçe ve 4 tanker ile destek verdi.

Olay yerine giden Başkan Özcan; "Öncelikle işletme sahibimize ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu. Orman İşletme Müdürlüğümüzün ve İtfaiye ekiplerimizin çalışmalarına bizler de Nazilli Belediyesi olarak destek verdik. Kaymakamımız, devlet yetkililerimiz burada. İnşallah yangının yaralarını hep birlikte saracağız" dedi. - AYDIN