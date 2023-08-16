Aydın'da Antika Dükkanı İşleten Emekli Polis Memuru İlginç Saatler Üretiyor

Aydın'da antika dükkanı işleten Mustafa Demirel'in (59), çeşitli ürünleri bir araya getirerek yaptığı ilginç saatler görenlerin ilgi odağı olurken, ürettiği saatlerin de başka yerde benzeri bulunmuyor.

Son görev yeri olan Aydın'da emekli olduktan sonra kalan ve tarihi çarşıda açtığı dükkan ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru Mustafa Demirel, yaptığı birbirinden farklı saatler ile görenlerin ilgi odağı oldu. 5 metrekarelik çocukluk hayali olan dükkanında antika radyo ve pikap tamirleri yapan Demirel, saatlere olan ilgisiyle de çeşitli ürünleri birleştirerek kendine özgü saatler üretmeye başladı. Demirel'in son olarak ürettiği kanaviçe işleme saat ise görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Elindeki tüm malzemeleri saate dönüştürebileceğini ifade eden Demirel; "Mesleğimde çok anılarım var. Emekli olup burayı açtıktan sonra hiç unutamayacağım bir hatıralarım oldu. Ben üretmeyi çok seviyorum. O yüzden elimden geldiğince bütün malzemeleri, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Daha öncede tersine çalışan bir saat yapmıştım. Değişik ürünleri saate dönüştürmeyi seviyorum. Bütün her şeyi saat çeviriyorum. Bir nevi özel tasarım gibi olan bu saatlerin haliyle de başka bir yerde eşi benzeri yok. O an aklıma gelen ve elimde olan ürünlerle bu tasarımları yapıyorum. Görenlerin de dikkatini çekiyor. Bu kanaviçe işlemeli saati de bir bayan müşterimiz istemişti onun için ürettim. Tabi görenler de şaşırıyorlar. Bunu nasıl yaptığımı soruyorlar" dedi. - AYDIN