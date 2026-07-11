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Aydın'da Sıcak Hava: Cadde ve Sokaklar Boşaldı

Aydın'da Sıcak Hava: Cadde ve Sokaklar Boşaldı
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, vatandaşlar serinlemek için evlerini veya gölgelik alanları tercih etti.

AYDIN'da hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar neredeyse boşaldı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı; termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşların çoğu serinlemek için evlerinde ya da gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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