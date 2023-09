Aydın'da 27 yıldır kahvecilik yapan Rahmi Aksoy çay demlemenin püf noktasını anlattı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 27 yıldır kahvecilik yapan 55 yaşındaki Rahmi Aksoy işini severek yaptığını belirterek, "Kendim nasıl çay içiyorsam, müşterilerime de aynısını veriyorum" dedi. Aksoy, çay demlemenin püf noktasını da anlattı.

Çeyrek asır önce babasının yanında işe başlayan kahvehane işletmecisi Rahmi Aksoy, o günden bu yana eline aldığı çay tepsisinden vazgeçemedi. 40 yıl kahvehane işleten babasından işin inceliklerini öğrenen Aksoy, babadan kalma mesleği devam ettiriyor. Her gün sabahın erken saatlerinde gelip ocağını açarak çayını demleyen Aksoy, müşterilerine günde binlerce adım atarak çay servisi yapıyor. Evinin geçimini sağladığı mesleğini severek yaptığını belirten Aksoy, "Kendim nasıl çay içiyorsam, müşterilerime de aynısını veriyorum. Kalite ve temizlik bu işin olmazsa olmazı" dedi.

"Önce kaynamış su sonra çay"

Çay demlerken öncelikle kaynamış suyun ardından da yeteri miktarda çayın demliğe konulmasının en doğru çay demleme yöntemi olduğunu belirten kahvehane işletmecisi Rahmi Aksoy, "Vatandaşlarımız çay demleyecekleri zaman önce çayı sonrasında da kaynattıkları suyu ekliyorlar. Bu şekilde çayı demlemek yerine, haşlamış oluyoruz. Önce 100 derecede kaynamış duyun demliğe dökülmesi ardından da istenilen miktarda çayın konulması gerekiyor. Bu şekilde yapılan işlemle çayı en doğru şekilde demlemiş oluyoruz. Önce kaynamış su sonrasında çay bu sıra en doğru olandır. Ben de o şekilde hazırlıyorum ve bu işlemin ardından çayı yaklaşık yarım saat kadar demlenmeye bırakıyorum. Bu sıralama sonucunda içimi mükemmel bir çay ortaya çıkar. Tabi burada kullanılan çay da önemli" dedi.

"Her ne meslek yapıyorsan önce 'dürüst' olacaksın"

Günde ortalama bin bardak çay satışı yaptığını ve işinde dürüstlüğe önem verdiğini belirten Aksoy, "Her meslek gibi bu meslek de para kazandırıyor. Çok şükür evimin rızkını yıllardır buradan temin ediyorum. Her ne meslek yapılırsa yapılsın, önce işi dürüst yapacaksın. Kendi çayımı nasıl yapıp içiyorsan müşteri de aynısını içecek. Önceliğim temizlik ve kalite. Bunlardan asla ödün vermedim vermeyeceğim. Sabah 6'da buraya geliyorum, akşam 6'da gidiyorum. 12 saat ayakta kalıyorum. Sigara ve alkol kullanmıyorum. Çay satışı yapmak için her gün binlerce adım atıyorum. Bu da benim günlük sporum oluyor. Sigara ve alkol kullanmıyorum, sağlık sorunum da yok. Gücümün yettiği yere kadar, elden ayaktan düşene kadar bu mesleğe devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Aksoy'un kahvehanesinden çay içtiklerini ve çayını çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar da, "Rahmi bey işini severek yapıyor. Uzun yıllardır her gün namaz vakitlerinden sonra mutlaka buraya gelir çayımızı yudumlarız. Lezzetinden ve kalitesinden bu zamana kadar ödün vermedi, ne zaman gelsek çayın tadı hep aynı" ifadelerini kullandı. - AYDIN