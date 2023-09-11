Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Yangına Hızlı Müdahale Etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Umurlu Mahallesi'nde çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek büyümeden söndürdü. Başkan Çerçioğlu, yangında zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugün öğleden sonra merkez Umurlu Mahallesi'nde çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek büyümeden söndürdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangında ağaçları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Umurlu'nun Koçak Deresi mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, hızla yangın bölgesine intikal ederek yangına müdahale etti. Kadın itfaiyecilerin de aralarında bulunduğu ekip, yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı. - AYDIN