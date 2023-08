Aydın Buharkent'te Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2016 yılında belediye tarafından yapımı gerçekleştirilerek hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu yüzme öğrenmek ve serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Temiz havuz sertifikasına sahip tesisi ilçeye kazandıran Buharkent belediye Başkanı Mehmet Erol'un "Buharkent'te yüzme bilmeyen kalmayacak" sloganı ile hayata geçirdiği tesislerde her yıl düzenli olarak yüzme kurslarının yanı sıra yüzme yarışları da düzenleniyor.

Tesisin 2016 yılından bu yana hizmet verdiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Tamamen kendi bütçemizle, hiçbir destek almadan 2016 yılında bu tesisimizi yaptık ve 7 yıldır hizmet veriyoruz. Festival dolayısıyla birçok etkinlik yapıyoruz ve burada da yüzme yarışları düzenledik. Çünkü burası bölgede en çok bilinen, en gözde ve en çok tercih edilen mekanlardan birisi. Sadece ilçede değil il dışından dahi konuklarımız oluyor. Havuzumuz özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Aynı zamanda yüzme kurslarımız da var. Halk Eğitimi Merkezimizin de desteği ile her yıl kadın ve çocuk 200 civarı kursiyerimiz oluyor. Denize çok uzak olduğumuz için halkımız ve çocuklarımız oldukça rağbet ediyor. Çocuklarımızın bir anlamda sakıncalı yerlerde yüzmelerini engellemiş oluyoruz. Cankurtaranından yüzme eğitmenine kadar her türlü imkanımız var. Sadece havuz değil tesisimizdeki kafeterya fiyatlarımız da çok uygun olunca herkese hitap ediyor. Biz Buharkent'te sadece gençlere değil, spora, eğitime, kültüre, kısacası insana yatırım yapıyoruz. Günlük kullanımların yanı sıra hafta sonları da yüzlerce çocuğumuz, vatandaşımız faydalanıyor. Tesisimiz temiz havuz sertifikasına sahip bu bölgedeki belki de ender ilçelerden hatta illerden bile hem fiyat cazibesinden dolayı hem de temizliğinden dolayı çok tercih ediliyor. Her sene yüzlerce öğrencimiz burada yüzme kurslarına katılıyor ve yüzme öğreniyor. Özellikle çocuklarımızın rağbet etmesi ve yüzmeyi öğrenmeleri sonucunda biz de her yıl festivalde yarışlar düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzme biliyor olması yani buradaki yüzme öğrenmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Ben çok önemli bir hizmettir diye düşünüyorum. Çocuklarımız heyecanlı bir şekilde yarışlara hazırlandı. Velileri de çok heyecanlı. Güzel bir yarış izleyeceğiz inşallah" dedi. - AYDIN