Ayancık'ta Üç Plajda Cankurtaranlar Görev Yapıyor

Ayancık ilçesinde halkın yoğun olarak kullandığı üç plajda cankurtaranlar görev yapıyor. Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, boğulma vakalarının önüne geçmek için Ayancık sahili, Çamurca ve Ayancık köyü plajlarında sezon başında 4 cankurtaran görevlendirdiklerini belirtti. İlçede şu ana kadar boğulma vakası yaşanmadığını ifade eden Kaya, cankurtaranların 15 Eylül'e kadar görev yapacağını söyledi.

Ayancık ilçesinde halkın yoğun olarak kullandığı üç plajda cankurtaranlar görev yapıyor.

Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, AA muhabirine, boğulma vakalarının önüne geçmek için Ayancık sahili, Çamurca ve Ayancık köyü plajlarında sezon başında 4 cankurtaran görevlendirdiklerini söyledi.

İlçede şu ana kadar boğulma vakası yaşanmadığını belirten Kaya, bunun sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu yıl cankurtaran hizmeti ilçemizde başladı. İlçe plajlarında cankurtaran ekiplerimiz tehlikeli durumlarda vatandaşları sık sık uyarıyor. Boğulma tehlikesi geçiren biri fark edildiğinde ise gerekli müdahalede bulunuyorlar." dedi.

Kaya, cankurtaranların 15 Eylül'e kadar görev yapacağını sözlerine ekledi.