Avcılar'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kumru ve Yavru Kediyi Kurtardı

AVCILAR'da cam balkonda mahsur kalan ve kanadından yaralandığı belirlenen kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkıştığı fark edilen yavru kedi ise, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru kedi veterine götürülürken, kanadından yaralanan kumru ise caddede bulunan pet mağazası sahibine teslim edildi.

lk olay Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın boş dairesinde meydana geldi. Dairenin cam balkonuna düşen kumruyu esnaf fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla cam balkondaki kumruyu cam balkondan aldı. Kanadından yaralandığı belirlenen kumru kısa sürede kurtarıldı. İtfiaye erinin elinde tuttuğu kumru bir kutuya konularak tedavi edilmek üzere caddede bulunan pet mağazası sahibine teslim edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

İkinci olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıkan Haldun Çelik ile eşi Aynur Çelik iki farklı otomobille yolda ilerledikleri sırada, eşinin otomobilinin ön lastik bölümünde kuyruk olduğunu fark etti. Haldun Çelik, kornaya basarak önde ilerleyen eşini uyardı ardından da aracın durmasını sağladı. Sesi duyulan ancak sıkıştığı yerden bir türlü çıkarılamayan yavru kedi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Çelik çiftinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sıkışan yavru kediyi kısa sürede lastik bölümünden çıkardı. Haldun Çelik, "Arabamızı park ettiğimiz yerden aldık. Eşimin arkasındaydım. Birşeyin alttan sallandığını fark etitm kedi olduğunu fark ettim. Uzun b ir şekilde korna çalarak durdurdum. Kahraman itfiayecilerimiz bizim için hallettiler. " dedi. Aynur Çelik ise, "Çok kokuttu bizi. Neyse ki sağ salim kurtardık. Bir anda elin kolun bağlı kalıyor. Şimdi veterinere götürüp tedavisini yaptıracağız " diye konuştu. Çelik çifti yavru kediyi veterinere götüreceklerini söylerken, yardımlarından ötürü itfaiyeye teşekkür etti.