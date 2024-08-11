Av. Lerzenur Asan Elik: Duygusal istismara maruz kalmayan çocuk yoktur

Av. Lerzenur Asan Elik Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Elik, "Duygusal istismara maruz kalmayan çocuk yoktur" ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL İSTİSMAR NEDİR?

Elik, sözlerine şöyle devam etti;

"Duygusal istismar nedir? Çocuğun ruh sağlığını bozacak davranışlarda bulunmasıdır. Çocuk ateşliyken doktora götürülmemesidir. Çocuğa sürekli baskı yapmak, çocuğu eleştirmek. Bunlar belki iyi niyetle yapılan ancak çocukları örseleyen davranışlardır. Bunlara dikkat etmek lazım."