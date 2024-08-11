Av. Lerzenur Asan Elik: Duygusal istismara maruz kalmayan çocuk yoktur
Avukat Lerzenur Asan Elik, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Duygusal istismar konusuna değinen Elik, çocukların ruh sağlığını bozacak davranışların duygusal istismar olduğunu belirtti. Elik, çocuklara sürekli baskı yapmanın, eleştirmenin ve hasta olduklarında doktora götürülmemelerinin duygusal istismar olduğunu ifade etti ve bu konuda toplumun dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Av. Lerzenur Asan Elik Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Elik, "Duygusal istismara maruz kalmayan çocuk yoktur" ifadelerini kullandı.
DUYGUSAL İSTİSMAR NEDİR?
Elik, sözlerine şöyle devam etti;
"Duygusal istismar nedir? Çocuğun ruh sağlığını bozacak davranışlarda bulunmasıdır. Çocuk ateşliyken doktora götürülmemesidir. Çocuğa sürekli baskı yapmak, çocuğu eleştirmek. Bunlar belki iyi niyetle yapılan ancak çocukları örseleyen davranışlardır. Bunlara dikkat etmek lazım."