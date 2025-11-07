ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 7 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV'nin 7 Kasım yayın akışı, izleyicilere dopdolu bir gün vaat ediyor. Sabah kuşağında gündem, magazin ve yaşam programlarıyla ekrana gelen kanal, günün ilerleyen saatlerinde ise diziler, yarışmalar ve eğlenceli yapımlarla izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 7 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV'nin 7 Kasım yayın akışı, gün boyunca farklı türlerde programlarla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Sabah kuşağında magazin ve gündem programları ekrana gelirken, öğle saatlerinde eğlenceli yapımlar ve yarışmalar yayınlanacak. Akşam saatlerinde ise kanalın iddialı dizileri ve popüler filmleri ekran başında olacak. Günün ATV yayın akışıyla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
ATV CANLI İZLE
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Bir Gece Masalı
- 07:00 – Kahvaltı Haberleri
- 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Aynadaki Yabancı (5. Bölüm)
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Aşk ve Gözyaşı (7. Bölüm)
- 00:20 – Kuruluş Orhan (2. Bölüm)
- 03:20 – Kardeşlerim