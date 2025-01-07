Atık ambalajlar artık çöpe değil makinelere atılacak

Türkiye'de her yıl milyonlarca ürün geri dönüşüm sayesinde çöp olmaktan kurtarılıyor. Çevreye olduğu kadar ekonomiye de büyük katkısı olan bu geri dönüşüm çalışmalarında şimdi yeni bir adım daha atılıyor. Türkiye genelinde sıfır atık projesi kapsamında depozito makineleri kurulumu gerçekleştirilecek.

Bir yıl boyunca yürütülecek çalışmalar kapsamında tüm şehir ve ilçeler depozito makinelerine kavuşacak. Ankara'da düzenlenen `Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin ilk olarak Sakarya'da uygulamaya koyulacağını ardından yaygınlaştırılacağını söyledi.

"Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda ve parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak" diyen Bakan Kurum, 2025 yılında tüm il ve ilçelerde depozito iade makinelerinin kurulacağını açıkladı. Bakan Kurum, atık ambalajların daha etkin değerlendirilmesi için yeni bir adım atıldığını ifade etti.