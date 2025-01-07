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Atık ambalajlar artık çöpe değil makinelere atılacak

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Türkiye genelinde 81 ilde uygulamaya konulacak yeni bir proje kapsamında depozito iade makineleri kurulacak. Bu makineler sayesinde kullanıcılar, geri dönüşüm için verilen ürünlerin depozitosunu alabilecekler. Proje, çevre kirliliğini azaltmayı ve geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefliyor.

Türkiye'de her yıl milyonlarca ürün geri dönüşüm sayesinde çöp olmaktan kurtarılıyor. Çevreye olduğu kadar ekonomiye de büyük katkısı olan bu geri dönüşüm çalışmalarında şimdi yeni bir adım daha atılıyor. Türkiye genelinde sıfır atık projesi kapsamında depozito makineleri kurulumu gerçekleştirilecek.

Bir yıl boyunca yürütülecek çalışmalar kapsamında tüm şehir ve ilçeler depozito makinelerine kavuşacak. Ankara'da düzenlenen `Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin ilk olarak Sakarya'da uygulamaya koyulacağını ardından yaygınlaştırılacağını söyledi.

"Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda ve parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak" diyen Bakan Kurum, 2025 yılında tüm il ve ilçelerde depozito iade makinelerinin kurulacağını açıkladı. Bakan Kurum, atık ambalajların daha etkin değerlendirilmesi için yeni bir adım atıldığını ifade etti.

Atık ambalajlar artık çöpe değil makinelere atılacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKadir Karakus:

Nihayet oldu

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Güzel proje sokalara atılmasından daha iyi ama hurdacılar için kötü onları toplayarak geçinen hurdacılar da var

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Bari poşet parasını çıkartırz

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