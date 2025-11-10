Haberler

Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu

Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu Haber Videosunu İzle
Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu
Güncelleme:
Ordu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıldönümünde bir vatandaş, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte kent meydanında elinde tuttuğu Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu.

  • Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde saat 09.05'te tüm Türkiye'de saygı duruşu yapıldı.
  • Altınordu ilçesi Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda bir vatandaş, elinde Atatürk portresiyle tek başına saygı duruşunda bulundu.
  • Bu anların kaydedildiği görüntüler sosyal medyada yayılarak büyük beğeni topladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve tüm vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

TEK BAŞINA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Altınordu ilçesi Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda bir vatandaş, siren sesiyle birlikte elinde tuttuğu Atatürk portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

CENABI ALLAH tez zamanda atanıza kavuştursun Amin

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılevent uysal:

bu yorumlar yazan arkadaşları @egm görmüyormu illa biz mi şikayet edelim

yanıt4
yanıt9
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Sizin kafa gidik olduğu için farketmiyor. Hani öbür dünya için yaşıyorsunuz ya...

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıSadi:

Amin

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

Kuzey Kore dışında şu manzarayı göreceğin tek ülke biziz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Helal Sana Kardesim..Nurlar icinde uyu

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

malkurt Asena son noktayı koymuş

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Şov bunlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Sen gitte show neymiş tarikatlarda gör.

yanıt3
yanıt4
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
