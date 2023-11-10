Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Ortaca'da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 85'inci yılında Ortaca'da düzenlenen törenlerle anıldı. Törene çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 85'inci yılında yurt genelinde olduğu gibi Ortaca'da da törenlerle anıldı.

Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 85. yılında yapılan anma programı 10 Kasım saat 09.00' da Atatürk heykeline çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'de 2 dakikalık sirenler eşlinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile tören son buldu.

Anma programı Ortaca Ortaokulunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirtilen konuşmanın ardından, söz ve müzik korosu, Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim alanında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Törene Ortaca Kaymakamımız Kenan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı V. Deniz Albay Ahmet Emre İnal, Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Doç. Dr. Ali Türker, İlçe Jandarma Komutanı V. Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, Siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK'lar, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA