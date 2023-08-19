Ataşehir'de İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, 17.30 sıralarında Barbaros Sokak'ta 4 katlı iş yerinin zemin katında bulunan marangozda bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede işyerinde bulunan talaşlar alev aldı ve yangın üst kattaki lavaş ekmeği imalatı yapan fırına sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangını söndürürken polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapattı. Olayla ilgili konuşan çevredeki vatandaşlardan Mustafa Öztürk, 'İçerde 4 tane firma var, marangoz işi yapılan yerden çıkıyor yangın. Yarım saattir yanıyor burası. İlk başta 2 ekip vardı şimdi bayağı ekip geldi. İçeride kalan yok.' dedi. - İSTANBUL