Atakum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri başlıyor

Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde ve Lozan Parkı'nda düzenlenenecek etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde ve Lozan Parkı'nda düzenlenenecek etkinliklerle kutlanacak. Konferansların ve felsefe atölyelerinin yanı sıra açık hava sinemasının yer aldığı program, 26 Ağustos Cumartesi günü vatandaşlarla buluşacak.

Atakum, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Atakum Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Herkes İçin Felsefe Topluluğu iş birliğinde '26 Ağustos Büyük Taarruz Kurtuluş ve Kuruluş', 'Cumhuriyetimizin 100. yılında Bağımsızlık ve Cumhuriyet' başlıkları altında konferans, felsefe maratonu ile açık hava sinemasının yer aldığı etkinlikler dizisi gerçekleştirilecek.

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde 26 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak konferans programında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın, Av. Muhammet Emin Erdemli, Diyar Dağ, Semih Akça, Simay Yeşil konuşmacı olarak katılacak. Felsefe atölyesi OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Lokman Çilingir ve Oğuzhan Uyar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çocuklar İçin Uygulamalı Felsefe Atölyesi ve Yüz Boyama Etkinliği'nde Yağmur Dağlıoğlu ile Samet Burak Dağlıoğlu, saat 17.00'den itibaren miniklere eğlenceli aktivitelerle, felsefe eğitimi verecek. Vatandaşlar, Lozan Park'ta saat 21.00'de başlayacak "Öğretmen Kemal" filmi ile tarihle ve sanatla dolu bir gün geçirecek.