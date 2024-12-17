Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı

Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplumda yaptığı gözlemlerle ve çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Alpdoğan bu kez sürekli bir araya gelen ancak bir sonuç alamayan Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldı.

Gündelik hayatta karşımıza çıkan karakterlere videolarında yer vermesi ile büyük beğeni toplayan Oğuzhan Alpdoğan, bu kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını tiye aldı. Alpdoğan'ın videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoyu izleyenler "Durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı" yorumunu yapamadan edemedi.

Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Takımının maçını tek başına izledi! Sonunda beklemediği bir şey oldu
img

Skutere bombayı yerleştiren ülke belli oldu
img

Şişesini 3 bin TL'ye satıyorlar
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Avrupa bizi kıskanıyor lütfen Suriye bızım oldu akın akın gidiyorlar bölgesinin karar mekanizması olduk küs ülkeleri barıştırıyoruz togg yapıyoruz egitim bomba saglık sektörü bomba numara alamıyoruz havadan vergı alır olduk ama emekli ve asgeri ücretli kuru ekmege devam

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısadece kadir:

videoyu izledim her saniyesi ayrı bir gönderme. insanlar artık böyle palavra dolu haberlere itibar etmiyor ve Ağuzhan da bunu çok güzel anlatmış.

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Aslan:

Eee akıl şarttt

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCAN Işık:

Kendilerine gelince 10 DK da tamam ama

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Yunanin ne sanayisi var ne biseyi onlar 30bin tl den fazla aliyor. Bizde neden maaşlar düşük??

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Mizah mizah tır.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayhan konca:

Asgari ücrete emekliye zam değil zamcık verecekler

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

İşte gerçekler ama bu adamı da içeri almasınlar sonra. Doğru söyleyeni sevmiyor lar bu Ülkede

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Can :

tam da hukumetin bir cok birimi bu sekilde işliyormuş gibi hissediyorum

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFUAT Özdemir:

l.z{6db6f56 VFED..CL. .F....ID 0,168-792,582 #7f0a005b app:id/answerText aid=1073741824}

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Başkan bütün takımı kovdu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Aralık günün maçları nereden izlenir? Masterchef 17 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Kova, Boğa burcu yorumu! 18 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında? Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak ve nereden izlenir? Gassal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.