Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor
Toplumda yaptığı gözlemlerle ve çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Alpdoğan bu kez sürekli bir araya gelen ancak bir sonuç alamayan Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldı.
Gündelik hayatta karşımıza çıkan karakterlere videolarında yer vermesi ile büyük beğeni toplayan Oğuzhan Alpdoğan, bu kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını tiye aldı. Alpdoğan'ın videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoyu izleyenler "Durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı" yorumunu yapamadan edemedi.