Artvin-Yusufeli kara yolunda heyelan temizliği devam ediyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunda başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Karayolları ekipleri, toprak ve kaya parçalarını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor ve çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtiliyor.