Artvin Yusufeli Demirdöven Köyü Yangın Mağdurları Konut Hakları İçin Mücadele Ediyor

Artvin Yusufeli Demirdöven Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkan Yardımcısı İsa Zor, 18 yıl önce yanan evlerinin yeniden yapılması için mücadele ettiklerini ve konut haklarını alabilmek amacıyla mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Artvin Yusufeli Demirdöven Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkan Yardımcısı İsa Zor, 18 yıl önce yanan evlerinin yeniden yapılması için aralıksız uğraşmalarına rağmen sonuç alamasalar da konut haklarını alabilmek amacıyla mücadele devam edeceklerini ifade etti.

Artvin Yusufeli Demirdöven Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkan Yardımcısı İsa Zor, "Suleminta Mahallesi 2 Ekim 2005 tarihinde yandı. 56 haneli olan Suleminta Mahallemiz bir cami 2 ev yangından kurtarılabildi" dedi. İsa Zor şunları söyledi:

"EVLERİMİZ YANDI "KALACAK KONUTLARI VARDIR" DİYE RAPOR TUTULDU"

"18 yıl boyunca biz hakkımızı aradık, Bayındırlık Bakanlığı ve Artvin il müdürlüklerine yazışmalarımız devam etti yazışmalar neticesinde hiçbir sonuç elde edemedik sorunlarla karşılaştık. Bizim başka mahallelerde de kalınacak konutlar olduğu iddia edildi bu konutlar yetersizdi, yangın olduğu dönemde de bazı mahallerimizin elektriği suyu ve yolu da yoktu hatta bugün sadece bir mahallemizin suyu yolu elektriği tam mevcuttur. Hiçbir mahallemizin suyu, yolu ve elektriği olmamakla beraber 'kalacak konutlar vardır' diye gösterildi. Bu bizim için bir elzem oldu ve köyümüzden göçü dahada hızlandırdı.

"KONUT HAKKIMIZIN VERİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Bizim kalıcı konutlara ihtiyacımız var. Suleminta Mahallesi'nin tekrar inşa edilmesine ihtiyacımız var bizim hakkımızın olduğunu düşünüyoruz ve hakkımızı aramaktayız ve bu hakkımızı da çeşitli dilekçelerle gerekli yerlere ilettik Yusufeli Kaymakamlığı'na başvurduk, Artvin İl Özel İdaresi, Artvin Valiliği'ne başvurularda bulunduğumuz halde tekrar bir sonuç elde edemedik. Biz bu konut hakkımızın iade edilmesini buraların inşa edilmesini istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Artvin'in Yusufeli İlçesi'ne bağlı Demirdöven Köyü'nde 2 Ekim 2005 tarihinde geceyarısında sobadan sıçrayan kıvılcımların bir evi tutuşturması sonucu çıkan yangın, tüm malelleyi sardı ve 50 ev tamamen kül oldu. Yol olmaması nedeniyle itfaiye yangına müdahale edemedi. Kızılay'dan yardım isteyen Yusufeli Kaymakamı Cahit Çelik, mahallede sadece 2 ev ve 1 caminin kurtarılabildiğini açıklamıştı. Köylüler o tarihten bu yana konutlarının yeniden yapılması için resim makamlara başvuruyor, ancak "acil konut ihtiyacı yoktur" denilerek istemleri geri çevriliyor.