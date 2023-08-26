Artvin Kemalpaşa'da ÇAYKUR fabrikasının atıkları kötü koku oluşturuyor

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlar, Sarp Sınır Kapısı yolunun kenarında toplanan ÇAYKUR fabrikasının atıklarının yağmur yağınca kötü bir koku oluşturduğunu belirtti. Esnaf Hasan Bayraktar, "Bir sorumlu çıksın, Allah rızası için; devlet bizim, büyük bir devlettir, bunun da bir sorumlusu vardır. Bu yakışmıyor bize, devlet olarak yakışmıyor. Bu koku kaldırılabilecek gibi bir koku değil" dedi.

Artvin Kemalpaşa'da ÇAYKUR fabrikasının atıkları, Sarp Sınır Kapısı yolunun kenarında toplanıyor. Vatandaşlar, atıkların yağmur yağınca oluşturduğu kokudan şikayetçi. Kemalpaşa'da esnaflık yapan Hasan Bayraktar, şunları söyledi:

"Tüm Kafkasların insanları buraya geliyor. Şu anda burada bir koku var, üç aydır mustaribiz. Bu her sene aynı. Çay çöpü şurada. Islanması ile oluşan koku… Böyle bir koku yok, rezalet. Bunu devlet yetkililerine, her kim varsa sorumlu; söylememize rağmen biz buna çare bulamadık. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Çok kötü bir kokusu var. Gelen turist bundan mustarip. Bir sorumlu çıksın, Allah rızası için; devlet bizim, büyük bir devlettir, bunun da bir sorumlusu vardır. Bu yakışmıyor bize, devlet olarak yakışmıyor. Bu koku kaldırılabilecek gibi bir koku değil."

Bir başka yurttaş ise "Buna hiçbir çare bulmuyor, devlet. Burada aileler yaşıyor. Burada esnaf var, bakkalı var, marketi var. Bir çare bulunsun" dedi.

Bayraktar ayrıca, "Senelerden beri devam eden bir sorun. Bunun buradan kaldırılması lazım. Burası bir anayol, fabrika ilçesinin içinde. Buradan bunun kaldırılması lazım. Gelen turist kokluyor, sen ülkeni nasıl temsil edeceksin ki… Yıl 2023. Hala ufak tefek sorunlarla mı uğraşmamız lazım" diye konuştu.