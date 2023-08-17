Artvin'de staj yapan genç itfaiyeci ilginç bir şakaya maruz kaldı

Artvin'in Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde staj yapan 19 yaşındaki Melek Korkmaz stajının son gününde ilginç bir şakaya maruz kaldı. Meslektaşları genç itfaiyeciyi, itfaiye hortumuyla ıslattı.

Artvin Hopa İlçesinde yaşayan Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 1. sınıf öğrencisi Melek Korkmaz, Hopa İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde staj gördü. Yangına müdahale ve kurtarma operasyonlarına katılan Korkmaz, staj süresince hayat kurtarma, yangın söndürme ve kurtarma operasyonları gibi konularda uygulamalı eğitimleri aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenerek staj süresince çeşitli olaylara müdahale etme fırsatı buldu. Melek Korkmaz stajını tamamladığı itfaiye müdürlüğünde arkadaşları tarafından ilginç bir şakaya maruz kaldı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen meslektaşları, genç itfaiyeciyi itfaiye hortumuyla ıslattılar.

Şakanın sonunda itfaiyecilik mesleğinde başarılar dileyen meslektaşları bu şakayı videoya alarak ölümsüzleştirdiler. - ARTVİN