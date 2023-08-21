Artvin'de kaybolan yaşlı adamın arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizde kaybolan 71 yaşındaki Mehmet Aykut'u arama çalışmaları sürüyor. İlçede, 19 Ağustos sabahı teknesiyle denize açılan ancak kıyıdan 2 kilometre açıkta demirlediği teknesinde bulunamayan Akut'u arama çalışmaları 3. gününde de devam etti. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalara helikopterle havadan destek verildi. Diğer ekiplerse sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aykut'un yakınlarıyla da görüşen Ünsal, ekiplerin çalışmaları titizlikle yürüttüğünü söyledi.