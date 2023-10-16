Artvin'de Dereye Düşen Köpeği İş Makinesi ve Hastane Çalışanı Kurtardı

Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen sokak köpeği, belediye iş makinesi operatörü ve hastane çalışanı tarafından kurtarıldı. Köpeğin mahsur kaldığı dereye giren hastane çalışanı, iş makinesi kepçesiyle köpeği kurtarmayı başardı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen ve mahsur kalan sokak köpeğinin yardımına belediye iş makinesi operatörü ve Hastane çalışanı yetişti. Çıplak ayakla dereyi geçerek köpeğe ulaşan hastane çalışanı, iş makinesi kepçesiyle köpeği dereden kurtarmayı başardı.

Cumhuriyet Mahallesi Hopa Devlet Hastanesi önünde bulunan dereye düşen sokak köpeği, uzun süre uğraşsa da dere kenarına yapılan duvardan çıkamadı. Köpeğin çabasını gören hastane çalışanı Osman Delimehmet, hiç tereddüt etmeden yardım için dereye indi. Ayakkabılarını çıkartarak buz gibi sulara giren Delimehmet, önce köpeği sakinleştirdi, daha sonra kucağına alarak çıkabilecekleri bir geçit aradı.

Bu sırada bölgede bulunan Hopa Belediyesi çalışanı iş makinesi operatörü Yaşar Karagöz, iş makinesi kepçesini dereye uzatarak köpeği ve hastane çalışanı kepçenin kovasına koyarak dereden çıkartmayı başardı.

İki hayvan severin bu çabası çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuna kayıt edildi. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dereden çıkmak için mücadele eden sokak köpeğini gördüğünde içinin el vermediği söyleyen Hopa Devlet Hastanesi Elektrik teknisyeni Osman Delimehmet, "Dereye inerek karşıya geçtim. Köpeği yakalamam biraz zaman aldı ama kendimi ona sevdirerek alıştırdım. Daha sonra operatör arkadaşların yardımıyla hep birlikte onu oradan dışarı çıkardık. Oda mutlu oldu bizde" dedi.

Hopa Belediyesi çalışanı Operatör Yaşar Karagöz ise "İş çıkış saatine geldiğimde arkadaşlarımın derede bulunan bir köpeğe yardım etmeye çalıştıklarını gördüm. Makinanın boomunu aşağıya indirdim. Köpeği sudan yakalayan arkadaşla köpeği kepçenin kovasına koyarak dereden çıkardım. Köpek sevincini hareketleri ile gösterdi, biz de mutlu olduk" ifadelerini kullandı. - ARTVİN