Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisindeki 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın karlı zirvesini mercek bulutu kapladı. Gevaş ilçesi sınırında bulunan Artos Dağı'nın zirvesini, halk arasında 'şapka' diye adlandırılan mercek bulut sardı. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu

VAN - Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisindeki 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın karlı zirvesini mercek bulutu kapladı.

Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı beyaza büründü. Gevaş ilçesi sınırında bulunan Artos Dağı'nın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulut sardı. Uzun bir süre dağın zirvesinde bu şekilde kalan bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

Türkiye'nin en yüksek dağları arasında 11. sırada yer alan ve Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı, Çadır Dağı adıyla da biliniyor. Güneydoğu Toros Dağları'nın devamı, Akdamar Adası'nın tam karşısında oluşu sayesinde harika manzaraların fotoğrafları çekilebilir. Van Gölü yakın bir konumda olduğu için dağın kuzey ve güney yönlerine hakim olan iklimler birbirinden farklı. Sert ve soğuk rüzgarlardan bulunduğu havzayı koruyan dağ, rüzgar enerjisi üretimi için de elverişli.