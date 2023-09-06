Arnavutköy'de selin bastığı mahalle böyle görüntülendi

Su basan sera ve şantiye alanları kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavuktöy Bolluca Mahallesi'nde selin boyutu gündüz saatlerinde havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul'da sağanak yağışın ardından selde 2 kişini hayatını kaybetmişti. Arnavuktöy'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bolluca Mahallesi'ni sel suları basmıştı. Sabah saatlerinde selin neden olduğu manzara gün yüzüne çıktı. Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastı. Sağanak yağış nedeniyle Alibeyköy Deresi taştı. Derenin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin köprüyü takıldığı görüldü. Öte yandan selin bastığı Bolluca Mahallesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntülerde su basan sera ve şantiye alanları kameraya yansıdı. Ayrıca yürüyüş yolunun bir kısmının çamurla kaplandığı ekiplerin çalışmasının devam ettiği görüldü.

Murat Özdemir, "Dükkanlar açıktı. 9'a kadar buradaydık. Çok ıslandık. Giderler yetersiz. Her tarafta yollarda dahi tıkandı, berber olsun her yer çamurla doldu. Yağmurdan sonra geç saatlere kadar dükkanları temizledik" dedi.