Haberler

Öğrenci Rabia Akyüz'ü Gözyaşlarıyla Uğurladılar

Öğrenci Rabia Akyüz'ü Gözyaşlarıyla Uğurladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 12. sınıf öğrencisi Rabia Akyüz'ün cenaze töreni, yakınları ve arkadaşları tarafından gözyaşlarıyla gerçekleştirildi. Tören, Yeşilevler Camisi'nde düzenlendi ve genç yaşta hayatını kaybeden öğrencinin mezarı Erdoğanköy Mezarlığı'na defnedildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Bursa'da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12'nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz için Karapınar Mahallesi'ndeki Yeşilevler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yıldırım İlçe Kaymakamı ile Rabia'nın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Arkadaşları tabutun başında gözyaşı dökerken, Rabia Akyüz kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba

Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba