Öğrenci Rabia Akyüz'ü Gözyaşlarıyla Uğurladılar
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI
Bursa'da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12'nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz için Karapınar Mahallesi'ndeki Yeşilevler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yıldırım İlçe Kaymakamı ile Rabia'nın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Arkadaşları tabutun başında gözyaşı dökerken, Rabia Akyüz kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Barış YILMAZ/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam