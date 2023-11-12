Arifiye'de Kozalak Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kozalak toplamak için ağaca çıkan 28 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kozalak topladığı ağaçta elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaaptiler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Naim Çakar (28), kozalak toplamak için ağaca çıktı. Elindeki demir çubuk elektrik tellerine değen Çakar, akıma kapılarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakar'ın cenazesi, İstanbul'a gönderildi. - SAKARYA