Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı
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Cumhurbaşkanına hakaretten geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve dün serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık'ın, sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı.

Yaptığı sokak röportajları videoları ile tanınan Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Gerekçe olarak, Kocabıyık'ın sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği bir röportaj kesiti yayınlaması gösterildi.

7 GÜN TUTUKLU KALDI

Kocabıyık ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine 7 gün sonra serbest bırakıldı.

SAVCI GÖZALTI KARARI VERDİ

Ancak Kocabıyık'ın özgürlüğü kısa sürdü. Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı, "Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif'in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı." paylaşımını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

bir gazeteciyi tekrar hapse almak diktatörel ülkenin acizliğin göstergesidir.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bazi savcilar gorevleirni iktidar aleyhine davrananlari iceri atmak zannediyor nedenini ogrenmek icin okuduklair okullara bakmak yeterli

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Haber YorumlarıTroll skci:

hiç bir videosunda hakaret ibaresi görmedim

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