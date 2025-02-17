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Arı sürüsünün saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Hindistan'da kuş barınağı'nda ailesiyle gezi yapan 44 yaşındaki Sandeep Purohit, arı sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Aniden başlayan saldırıda, aynı anda bölgede bulunan yedi turist de arıların hedefi oldu. Sandeep'in eşi ve oğlu da dahil olmak üzere birçok kişi acı verici arı sokmalarına maruz kaldı.

Karnala Kuş Barınağı'nda ailesiyle birlikte gezi yapan 44 yaşındaki Sandeep Purohit, arı sürüsünün saldırısı sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Cumartesi sabahı eşi ve oğluyla birlikte kuş barınağını ziyaret eden Sandeep, savunmacı bir arı kolonisinin hedefi haline geldi. Aniden başlayan saldırıda, aynı anda bölgede bulunan yedi turist de arıların hedefi oldu. Sandeep'in eşi ve oğlu da dahil olmak üzere birçok kişi acı verici arı sokmalarına maruz kaldı.

Yetkililer, barınağın bulunduğu Karnala Kalesi'nin zirvesinden gelen birden fazla yardım çağrısı üzerine bölgeye intikal etti. Bir görevli, "Saat 11:00'de kale bölgesinden bir saldırı olduğu ve çok sayıda yaralı bulunduğu bilgisini aldık. Olay yerine ulaşmamız 45 dakika sürdü. Kurtarma ekibi arı sokmasından yaralananları ve baygın yatan bir adam buldu" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 10 kişi, saldırgan arıların üzerlerinde uçuştuğu sırada yerde saklanıyordu. Tehlikeli bölgeden herkes güvenle tahliye edildi, ancak yerde yatan Sandeep kurtarılamadı. Yerel medyaya göre, arıların ilk saldırısı sırasında yaşanan kargaşada düşüp başını çarpan Sandeep bilincini kaybetti.

Panvel Alt Bölge Hastanesi'ne kaldırılan Sandeep'in kurtarılması için yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmadı, ancak yetkililer Sandeep'in alerjik reaksiyon sonucu kalp durması yaşamış olabileceğini düşünüyor.

Hastane müdürü Dr. Ashok Gite, kesin ölüm nedeninin ancak histopatolojik inceleme sonrasında belirlenebileceğini belirtti. Kan örnekleri daha detaylı analiz için Sion Hastanesi'ne gönderilecek.

Arıların genellikle sadece tehdit edildiklerinde veya kışkırtıldıklarında saldırdıkları bilindiğinden, bu saldırının nedeni araştırılacak. Olayın soruşturulması için Panvel Taluka polis karakoluna resmi şikayet yapıldı.

Birleşik Krallık'ta her yıl arı veya eşek arısı sokması nedeniyle 2 ila 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Alerji UK'ye göre, normal bir arı sokması reaksiyonu - ağrı, şişme, kızarıklık ve kaşıntı - birkaç saat sürüyor. Ancak ciddi bir alerjik reaksiyon, tüm vücudu etkileyebiliyor ve ani rahatsızlık hissi, baş dönmesi, mide krampları ve ishal gibi belirtilere yol açabiliyor.

Arı sürüsünün saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Arı sürüsünün saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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