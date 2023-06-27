Arı kovanlarına ulaşmak isteyen ayı çelik tellere dolandı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arı kovanlarına ulaşmak isteyen ayı, kovanların bulunduğu alanın etrafına çekilen çelik tele takılınca mahallelinin ihbarı üzerine kurtarıldı.

Olay ilçeye bağlı Yukarı Çamlıca Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arı kovanlarına ulaşmak isteyen yavru ayı, kovanları korumak amaçlı çekilen çelik tele takıldı. Ayının çelik tele takılarak çırpındığını gören köy sakinleri ise hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize İl Müdürlüğü yetkilerine haber verdi. Sakinleştirici iğne ile kontrol altına alınan ayı yetkiler tarafından sağlık müdahaleleri yapılmak üzere tellerden kurtarılarak köylüden teslim alındı. Sağlık kontrolleri ve tedavisi gerçekleştirilen yavru ayı sonrasında yeniden doğaya salındı.

Arıcılar tarafından oluşturulan çelik tele takılan ayı yavrusunu gören mahalle sakinlerinden Hüseyin Reyhan ve yeğeni Tolga Reyhan yaptığı açıklamada "Sanırım ayı yavrusu arıcılar tarafından oluşturulan celik tele takıldı. Biz de alanda denk geldik ve mahallemize girmek isterken ayı yavrusu çelik telde asılı kaldığını gördük. Hemen yetkililere haber verdik. Yetkililer, ayı yavrusunu gelip kurtaracaklarını güvenli bir şekilde tedavisini yapıp büyütülüp doğaya salacaklarını ifade ettiler." İfadelerini kullandı.