Arhavi'de Karadeniz Sahil Yolu Kenarına Dökülen Çöpler Tartışma Yarattı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Artvin'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarına dökülen moloz ve çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Turizm bölgesi ve su kaynaklarının oldğu bir bölgede deniz kenarında çöp olur mu" derken; Arhavi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü "Çöpleri döküp presleyerek kat kat yeni alanlar açıyoruz, başka çöp dökecek alanımız yok" açıklamasını yaptı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi bölümündeki yol çalışması nedeniyle trafikte bekleyen vatandaşlar, yol kenarına dökülen çöp ve molozlara tepki gösterdi.

"SU KAYNAKLARININ OLDUĞU BÖLGEYE ÇÖP DÖKÜYORLAR BU REZİLLİKTİR"

Bir vatandaş, "Arkamda şu an gördüğünüz yer Doğu Karadeniz Sahil Yolu şeridinin denizin tam karşısında, dağların eteğinde olan bir bölge. Yıllar boyunca bu bölgeye çöpler döküldü ve şimdi artık çöplerin kokusundan baş edemedikleri için, çöpleri araç getirerek o bölgenin toprağıyla karıştırarak kokuyu yok etmeye çalışıyorlar ve bu bölge tamamen turizm bölgesi, hatta turizm olarak ilerliyor. Burada çok farklı milletlerden gelen yabancılar da var. Trekking için gelenler, yaz kış tatile gelen insanlar var. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük su kaynaklarının olduğu bölgedeyiz ve şu an bu çöple bu rezaletle bu sahil yolu yok ediliyor" dedi.

"BURASI KARADENİZİN İNCİSİ GÜRCİSTAN'A GİDEN YOL, BURASI TURİZM BÖLGESİ"

Başka bir vatandaş da şunları söyledi:

"Bu sahil yolunda dağlardan kopma oluyor. Dağlarda kopma olduğu için, burası normalde dolgu alanı ve burayı doldurdular ama zemin sağlanmadığı için, yağışlı olduğu zaman toprak gevşiyor ve burası kayıyor. Bayağı adamlar uğraşıyorlar ama artık ne diyelim niye bu kadar uzun sürdü anlamadım. Ben de geçenlerde yeni fark ettim yani hep bu taraf toprak o taraf çok ben de şok oldum buraya görünce. Çöpü niye buraya koydular hem de sahil tarafına. Dibi orman niye bir arıtma tesisi yok. Niye yok ben de anlamış değilim yani. Yani burası bir de Erzurum'a kadar giden bir yol. Gürcistan'a giden yol var. Burası turizm bölgesi, Karadeniz incisi ama niye böyle yaptılar ben de anlamış değilim."

"BAŞKA ÇÖP DÖKECEK ALANIMIZ YOK. HOPA DA AYNI ŞEKİLDE ÇÖPLERİNİ İMHA EDİYOR"

Arhavi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Fatih Beyaz ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sahilde çöp döküm alanına uzunca yıllardan beri Arhavi Belediyesi olarak çöp döküyoruz. Buraya sürekli çöp döküyor sıkıştırıyoruz tekrar çöp döküyoruz ve 2 kepçemiz orada çiğleri yayıyor kendimize yer açıyoruz, tekrar presleyip yol yapıyoruz ve yaptığımız yol üzerine tekrar çöp dökerek alan kazanmaya çalışıyoruz. Kısacası çöp araçlarımız gelip çöpleri döktükten sonra oradaki makinelerimiz çöpleri yayıyor ve sıkıştırıyoruz geniş alan oluşturuyoruz tekrar üst seviyeden çöp dökmeye devam ediyoruz."

Bu durumun çevre kirliliğini etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya ise Beyaz, "Ne açıdan sakınca olacak ki? Bizim orada duvarımız var dışarıdan çöpümüz gözükmüyor. Orada düz zemin oluşturup çalışma yapıyoruz yaya olarak bir çalışma alanımızda yok, kat kat çıkarak çalışma yapıyoruz. Hopa ilçemiz de biz de aynı şekilde çalışma yapıyoruz başka çalışma yapacak çöp alanımız maalesef yok. Şimdi de doğal gaz boruları da bu çöp sahamızdan geçiyor başka yerimiz olmadığı için böyle bir çalışma yapmak zorunda kalıyoruz. Bu çöp dökme olayı ben 6 yıldır belediyedeyim ondan önce de devam eden bir uygulamadır" yanıtı verdi.