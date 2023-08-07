Arhavi'de denize giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki çocuk suda kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.