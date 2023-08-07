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Arhavi'de denize giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu

Yaşam Haberleri

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki çocuk suda kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde denize giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçedeki Doğukent Limanı'nda serinlemek için denize giren 9 yaşındaki S.D'nin suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Yaşam

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