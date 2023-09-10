Arhavi'de denizde oluşan hortum paniğe yol açtı

Arhavi'de oluşan hortum böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde denizde oluşan hortum paniğe yol açtı.

Arhavi ilçesi açıklarında fırtına sonrası denizde oluşan 3 hortum korku dolu anlara neden oldu. Hortumların 2'si kaybolup bir tanesi uzun süre açıkta kendini gösterdi. İlçede herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçede hortum sonrası yaşanan sağanak yağış etkili oldu.