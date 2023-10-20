Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı. Kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağış, tipi ve sis etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.

Ardahan şehir merkezinde kar etkisini göstermezken yüksek kesimlerde tipi şeklinde yağan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Sahara geçidinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Sahara geçidinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Sürücüler, özellikle Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle zorlandı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.