Ardahan'ın yüksek kesimleri sisle kaplandı
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde aniden soğuyan hava nedeniyle sis oluştu. Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesi düştü.
Ardahan'ın yüksek kesimleri sisle kaplandı.
Kentte, etkili olan güneşli hava, öğleden sonra yerini serin havaya bıraktı.
Özellikle yüksek noktalarda havanın aniden soğumasıyla sis oluştu.
Ardahan-Artvin arasındaki tepeler sisle kaplanırken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü.
Sürücü Enes Demir, Sahara mevkisinde yoğun sis oluştuğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Kaynak: AA / Anıl Aydın - Yaşam