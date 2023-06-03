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Ardahan'da Dereye Düşen Buzağı İçin AFAD Ekipleri Seferber Oldu

Ardahan'da Dereye Düşen Buzağı İçin AFAD Ekipleri Seferber Oldu

Yaşam Haberleri

Ardahan'da Alabalık deresine düşen buzağı için AFAD ekipleri seferber oldu. Merada otlayan buzağı, dengesini kaybederek dereye düştü. Suya kapılan buzağı, vatandaş ve AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesiyle çıkarıldı.

Ardahan'da Alabalık deresine düşen buzağı için AFAD ekipleri seferber oldu.

Ardahan'da merada otlayan küçük buzağı, dengesini kaybetmesi üzerine bir anda meranın yanında bulunan dereye düştü. Suya kapılan buzağı, vatandaş ve AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesiyle çıkarıldı.

Merada hayvanlarını otlatan Tuncay Yıldız'a ait bir buzağı dereye düştü. Yıldız, kendi imkanlarıyla buzağıyı çıkaramayınca 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Yeni Mahalle Kars Köprüsü mevkiine halat bağlayarak hayvanı çıkarttı. Boğulmaktan sonra anda kurtarılan buzağı sahibine teslim edildi.

Buzağının sahibi Tuncay Yıldız, ekiplere teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Tuncay Yıldız Ardahan AFAD Yaşam Haberler

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