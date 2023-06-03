Ardahan'da Dereye Düşen Buzağı İçin AFAD Ekipleri Seferber Oldu

Ardahan'da Alabalık deresine düşen buzağı için AFAD ekipleri seferber oldu. Merada otlayan buzağı, dengesini kaybederek dereye düştü. Suya kapılan buzağı, vatandaş ve AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesiyle çıkarıldı.