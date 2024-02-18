Ardahan'da 55 yıllık kar rekoru! Kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Ardahan'da bu yıl etkisini daha şiddetli gösteren kar yağışı sonucunda 55 yılın rekoru görüldü. Beyaza bürünen kentteki karlar 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

590 KAMYON DOLUSU KAR TAŞINDI

6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Ardahan'da kar yağışının durması sonrasında Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor.Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı.

"BUGÜNE KADAR BÖYLE KAR GÖRMEDİM"

Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kütlelerinin olduğu alanı merak ederek ziyaret eden Alican Yıldız, 'Yaşım 26 ve ben böyle bir kar kalınlığını bugüne kadar görmedim. 6 Şubat'ta yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde kar yağışı oldu. Daha temizlenemeyen alanlar da var. Kar kütlelerini görüyorsunuz. Ardahan Belediyesi çalışıyor ama imkanlar yetersiz. İnşallah bir daha bu şekilde kar yağışı olmaz' dedi.