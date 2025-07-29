Arda Öztürk Toprağa Verildi

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Antalya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Arda Öztürk, Burdur'da defnedildi. Cenazeye katılan üvey babası gözyaşlarına hakim olamadı.

ARDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da refüje ve ağaca çarpıp savrulan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi Burdur'da toprağa verildi. Kılınan namazın ardından Arda Öztürk'ün cenazesi asri mezarlıkta 2010 yılında vefat eden anneannesi Kübra Ayan'ın mezarına defnedildi. Kazada Arda Öztürk'le birlikte yaralanan üvey babası Mehmet Çeler gözyaşlarını tutamadı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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