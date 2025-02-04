Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yurtdışında yaşana bir Türk aracını dış etmenlerde koruyabilmek için üstünü branda ile örttü. 2 ay arabası bu şekilde kalan araç sahibi aracının üstündeki brandayı açtığında şoke oldu.

2 AYDA TANINMAYACAK HALE GELDİ

Konuyla ilgili bir video yayınlayan ve yardım isteyen sürücü, "Aracımızı 2 aydır branda ile kapattık. Aracımız 2 ay sonunda çürümüş. Ne olacak bu araba şimdi? Acil çözüm istiyorum. İçerisindeki koku da çok rahatsız edici. Perişan olmuş araba." diyerek yardım istedi.

DİREKSİYONUNDAN BAĞAJINA KADAR KÜFLENDİ

Sürücünün sosyal medyadan yayınladığı videoda aracın koltukları, ön konsolu, koltukları, direksiyonunun küflendiği hatta küfün bagaja kadar ilerlediği görüldü.