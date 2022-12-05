Antep fıstıklarını kilo kilo yere döküp terlikleriyle çiğnedi! Görüntülere büyük tepki var
Yaşam Haberleri
Sosyal medyada bir vatandaşın antep fıstıklarının kalitesini göstermek amacıyla yaptığı hareket tepkilere neden oldu. Çuvaldan döktüğü antep fıstıklarının üzerinde terliği ile gezen üretici vatandaş, hijyen koşullarına uymadığı gerekçesiyle eleştirildi.
Antep fıstığı firması tarafından sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu. Ürünlerinin kaliteli olduğunu iddia eden firmanın paylaştığı videoda, bir çuval Antep fıstığının üzerinde terlikleriyle gezen şahıs dikkat çekti.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Kuruyemiş grubunun hemen hemen en pahalı ürünü olan Antep fıstığı ile ilgili görüntüler videoyu izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ
Söz konusu görüntülere gelen bazı yorumlar şu şekilde;
- İyi hoş da niye terlikle basıyorsunuz
- Zaten yiyemiyoruz boş ver
- Doğru söylüyorsun, yiyenler düşünsün"
- Kilosu 600 TL
- Bu daha çiğ hali kavurmaya girmemiş"
- Kavurmaya girdiği zaman terliğin altındaki pislikleri temizliyor mu?