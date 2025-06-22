Antalya'nın Sahilleri YKS Sonrası Tatilcilerle Doldum

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Antalya'da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tatilciler sahilleri doldurdu. Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, sahiller yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonrası sınav stresini atmak isteyenler de sahile geldi.

Antalya'da YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) tamamlanmasının ardından kentteki sahillerde yoğunluk yaşandı. Sınavın bitmesiyle hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte serinlemek isteyenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sınav stresini üzerinden atmak isteyen adaylar ve sıcak havayı değerlendirmek isteyen turistler, sahilde yoğunluk oluşturdu.

HAVA SICAKLIĞI 33 DERECE

Sahile gelenlerin kimi denize girip serinlerken, bazıları kumsalda güneşlenmeyi, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı. Bazı tatilciler ise gölgelik alanlarda oturdu veya şezlongda güneşlenerek, dinlenmeyi tercih etti. Meteoroloji verilerine göre kentte gün içerisinde hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, nem oranı yüzde 55'e kadar yükseldi.

'KONYAALTI SAHİLİ HARİKA GÖRÜNÜYOR'

Antalya'ya tatile geldiklerini söyleyen Mustafa Meteris, "Ailemle birlikte Mersin Anamur'dan Antalya'ya gezmek için geldik. Çok güzel bir şehir. Konyaaltı Sahili ise harika görünüyor. Denizi çok güzel fakat hava biraz sıcak. Hep birlikte Antalya'yı keşfetmeye devam ediyoruz" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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