Antalya'da Bahar Ortasında Yaz Keyfi

Antalya'da hava sıcaklığının 21 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili'nde hem yerli hem de yabancı tatilciler sahil keyfi yapıyor. Güneşlenme, denize girme ve yürüyüş gibi aktivitelerle sahilde renkli görüntüler oluştu.

ANTALYA'da hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasını fırsat bilen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

Kentte bahar ortasında yazı aratmayan hava, sahilde hareketlilik yarattı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceye ulaştığı kentte, Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

SAHİLDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları sahilde güneşlenmeyi, bazıları ise evcil hayvanlarıyla gezmeyi tercih etti. Aileleriyle vakit geçirip yürüyüş yapanların yanı sıra ayakta kürek sörfü yapanlar da dikkat çekti. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altındaki 6 metrelik kayanın üzerine çıkan gençler, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı. Sahil ve sahil bandında oluşan yoğunluk, dron ile de görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Katliam gibi zincirleme kaza! 13 kişi feci şekilde can verdi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor