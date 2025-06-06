Antalya Doğal Yaşam Parkı'na 'Şeker' İsimli Yeni Midilli Geldi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'na 'Şeker' İsimli Yeni Midilli Geldi
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Ramazan Bayramı'nda doğan midilli cinsi at 'Şeker', sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Antalya Doğal Yaşam Parkı, ziyaretçilerini bu yeni bireyi görmeye davet ediyor.

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda Ramazan Bayramı'nda dünyaya gelen midilli cinsi at 'Şeker, bu bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Veteriner hekim Damla Atay, 2 aylık bakım süreci ile birlikte 'Şeker'in sağlıklı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan veteriner hekim Damla Atay, midilli atlarının ailesine geçen Ramazan Bayramı'nda yeni bir bireyin katıldığını söyledi. Atay, "Geçen Ramazan Bayramı sabahı doğumu gerçekleşmişti. Hala annesinden süt emmeye devam ediyor ve yem yemeye de yavaş yavaş başladı. Gelişimini görmek için de tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. Atay, atın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

ADI BAYRAMDAN ESİNLENEREK 'ŞEKER' OLDU

Yeni doğan midillinin adının doğduğu zamana ithafen 'Şeker' konulduğunu belirten Atay, "Geçen bayram dünyaya geldiği için ismi 'Şeker' oldu. Bu bayram da annesi ve babasıyla birlikte ayrı bölümümüzde ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

Doğum sonrası bakıma dair bilgi veren Damla Atay, "Doğumdan sonraki 2 aylık süreçte baharın da gelişiyle birlikte yelelerinin bakımı, kuyruk bakımı, tıraşları yapıldı, beslenmeleri gayet yerinde. Parazit uygulamaları tamamlandı, yavaş yavaş yem yemeye alıştı. Şu an gayet sağlıklı şekilde büyüyor" diye konuştu.

Yeni doğan atın sosyal adaptasyon süreci için diğer hayvanlardan ayrı bir alana alındığını kaydeden Atay, "Anne, baba ve çocuk olarak özel bir bölüme yerleştirildiler. Bu şekilde hem birbirlerine alışma süreçleri daha sağlıklı ilerliyor hem de daha rahat ve stressiz şekilde yaşamlarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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