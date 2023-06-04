Antalya'da Yeni Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Eğitime Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yapımını tamamladığı 12 derslikli ve 240 öğrenci kapasiteli Güzeloba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim başladı. Veliler, fiyatının uygunluğu ve kaliteli eğitim imkanı nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yapımını tamamladığı 12 derslikli ve 240 öğrenci kapasiteli Güzeloba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamını artırmak ve çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Güzeloba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim-öğretim başladı.

Velilerden Burcu Filipoviç, çocukları için yeni kreşin çok iyi olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile bırakabileceğiz. Özellikle bu ekonomik koşullarda fiyatları birçok kreşe göre çok iyi. Aynı zamanda kaliteli bir eğitim alacaklar" dedi.

Güzeloba kreşine torununu getiren Keziban Erdoğan ise "Açılmasından dolayı çok memnunuz evimize çok yakın. Daha önce özel kreşe gidiyordu. Fiyatı çok yüksekti. Fiyatı uygun olduğu için burayı tercih ettik. Muhittin Başkan'a böyle bir kreşi hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.