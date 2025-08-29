Antalya'da Yaz Düğünlerinde Şakayık Çiçeği Rüzgarı

Antalya'da Yaz Düğünlerinde Şakayık Çiçeği Rüzgarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaz aylarıyla birlikte düğün sezonu başladı. Gelin buketlerinde bu yıl en çok tercih edilen çiçek türü şakayık olurken, kır düğünlerinde lavanta ve papatya, salon düğünlerinde ise orkide ve lilyum ön plana çıktı.

ANTALYA'da yaz düğünlerinde gelin buketlerinde şakayık çiçeği, en çok tercih edilen tür oldu. Kır düğünlerinde lavanta ve papatya, salon düğünlerinde ise orkide ve lilyum öne çıktı.

Antalya'da yaz aylarıyla birlikte düğün sezonu hareketlendi. Gelinlerin vazgeçilmez aksesuarı olan buketlerde bu yıl şakayık, romantik ve gösterişli görünümüyle ön plana çıkıyor. Çiçekçiler, kır düğünlerinde doğal çiçeklerin, salon düğünlerinde ise klasik çiçeklerin tercih edildiğini belirtti.

'KIR DÜĞÜNLERİNDE DOĞAL ÇİÇEKLER'

Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, kentte uzun süredir salon düğünlerinden çok kır düğünlerinin tercih edildiğini söyledi. Bakaç, "Antalya'nın iklimi ve havası kır düğünü yapmaya daha uygun. Kır düğünlerinde lavanta, papatya ve şakayık gibi doğal çiçekler ön plana çıkıyor" dedi.

GELİNLERİN GÖZDESİ

Bakaç, düğünlerde gelinlerin en çok şakayık çiçeğini tercih ettiğini belirterek, "Şakayık zarif ve kolay bulunmayan bir çiçek olduğu için ön planda. Lale ve ortanca da tercih edilen çiçekler arasında. Gelin çiçekleri genellikle gelinin gelinliğine uyum gösteriyor. Beyaz lale ve beyaz ortanca özellikle kullanılıyor" diye konuştu. Başkan Bakaç, gelin çiçeklerinin özel bakım gerektirdiğini de belirterek, "Gelin çiçeği elde taşınmalı, ıslanmamalı ve sıcak havalarda klimalı ortamlarda muhafaza edilmeli. Gelinler genellikle iki çiçek yaptırıyor, çünkü birini düğünde atıyorlar. Gelin çiçeğini düğünde kim kaparsa onun evleneceğine inanılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım

İtirafçı Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşmazsan...
Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

Askeri hamle sonrası Maduro'dan Trump'a tarihi rest
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı

Kulüp başkanının kafasına sıkan şüpheli bakın nerede yakalandı
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü

Kızından boşanmak isteyen damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.