Antalya'da Yavru Vaşaklar Doğal Yaşam Alanlarına Yerleştirilen Fotokapana Yansıdı

ANTALYA'da yavru vaşaklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapana yansıdı.

DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından son paylaşılan görüntülerde, Antalya'da yaşayan yavru vaşaklar yer aldı. Su birikintisinden su içerken görüntülenen vaşaklar, doğal ortamlarında kayıt altına alındı. DKMP'nin paylaşımında, "Yaban hayatını izlemek amacıyla kurduğumuz fotokapanlar, yavru vaşakları doğal ortamlarında kayıt altına aldı. Yaban hayatının devamlılığını simgeleyen bu anlar, doğamızın ne denli zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" denildi.

Haber: ANKARA,