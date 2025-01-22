Antalya'da şiddetli yağış ulaşımı felç etti

Şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları Antalya'yı esir aldı. Ulaşımda da aksamalar yaşanırken; Antalya Büyükşehir Belediyesi yağışlara karşı aldıklarını önlemleri açıkladı.

YOLLAR KAPATILDI

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada Demre Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde aşırı dolu ve yağış nedeniyle D400 karayolunun 4 noktadan kapandığı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Demre Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde aşırı dolu ve yağış nedeniyle D400 karayolu 4 noktadan kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri yol açma çalışmalarında görev alıyor. Saat 17:00 civarında şiddetli dolu ve yağmurdan dolayı çamur akıntısı ve sel meydana geldi. Yağış nedeniyle yolda meydana gelen birikintiler sonrası D400 karayolu 4 noktadan tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı" ifadeleri kullanıldı.