Üye Girişi
Haberler
MGK'dan 7 maddelik bildiri: Terör örgütleri her hâlükârda tasfiye edilecek

MGK toplantısı sonrası çok net terör mesajı
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
79 kişiye mezar olan Bolu'daki otel yıkılacak

79 kişiye mezar olan Bolu'daki otel için karar verildi
79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

Antalya'da şiddetli yağış ulaşımı felç etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaşanan şiddetli yağış ve dolu, ulaşımı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağışlar nedeniyle Demre Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde D400 karayolunun 4 noktadan kapandığını açıkladı.

Şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları Antalya'yı esir aldı. Ulaşımda da aksamalar yaşanırken; Antalya Büyükşehir Belediyesi yağışlara karşı aldıklarını önlemleri açıkladı.

YOLLAR KAPATILDI

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada Demre Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde aşırı dolu ve yağış nedeniyle D400 karayolunun 4 noktadan kapandığı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Demre Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde aşırı dolu ve yağış nedeniyle D400 karayolu 4 noktadan kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri yol açma çalışmalarında görev alıyor. Saat 17:00 civarında şiddetli dolu ve yağmurdan dolayı çamur akıntısı ve sel meydana geldi. Yağış nedeniyle yolda meydana gelen birikintiler sonrası D400 karayolu 4 noktadan tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Antalya'da şiddetli yağış ulaşımı felç etti
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Yaşam
img

Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
img

Kimse ne olduğunu anlayamadı! 8 dakikada biten maç
img

MGK toplantısı sonrası çok net terör mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Kartal, Bilbao'yu sahadan sildi
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.