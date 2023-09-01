Antalya'da Şehir Merkezine İnen Domuzlar Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Şehre inip evlerin kapısına dayanan domuz sürüsü, site sakinlerini dışarıda mahsur bıraktı

ANTALYA - Antalya'da şehir merkezine inen domuzlar sürüsü, site sakinlerine zor anlar yaşattı. Site bahçesinin kapısında duran ve zaman zaman içeri giren domuzlar sebebiyle vatandaşlar bir süre evlerine giremedi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde ormanlık ve dağlık alanda aç kalan domuzlar, şehir merkezine kadar indi. Karınlarını doyurmak için apartman ve site çevrelerinde gezinen domuz sürüsü, vatandaşlara zor anlar yaşattı. O sıra dışarıda olan bazı vatandaşlar evlerine girmek isteyince site kapısında sürüyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Süreden bir domuz site içerisine girerken, o anları kaydeden site sakini, 'Ben nasıl eve gireceğim' diyerek serzenişte bulundu.