Haberler

Antalya'da Rus Turist Kadın İnşaat Çukuruna Düştü

Antalya'da Rus Turist Kadın İnşaat Çukuruna Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde bir Rus turist, yol zannederek geçtiği sokakta bulunan 4 metrelik inşaat çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadına, soğuktan üşüdüğü için yelek verildi ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da Rus uyruklu turist kadın, tarihi Kaleiçi bölgesinde yol zannederek geçtiği sokaktaki 4 metrelik inşaat çukuruna düştü. Kurtarma çalışması süresince soğuktan üşüyen turiste, itfaiye grup amiri yeleğini verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesi Kandiller Çıkmazı'nda meydana geldi. Rus uyruklu kadın turist, yürüyüş yaptığı sırada yol zannederek geçtiği sokakta bulunan 4 metrelik inşaat çukuruna düştü. Kadının çukura düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çukura inerek turisti kontrol etti. Kurtarma çalışması esnasında soğuktan üşüdüğü görülen kadına, itfaiye grup amiri yeleğini verdi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından turist kadın, ekiplerin yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kadının sol ayak bileğinde kırık olduğu belirlendi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Savaş başlayacak mı? İşte İstanbul'da 5 gün süren zirveden çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.