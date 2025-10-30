Antalya'da Rus Turist Kadın İnşaat Çukuruna Düştü

ANTALYA'da Rus uyruklu turist kadın, tarihi Kaleiçi bölgesinde yol zannederek geçtiği sokaktaki 4 metrelik inşaat çukuruna düştü. Kurtarma çalışması süresince soğuktan üşüyen turiste, itfaiye grup amiri yeleğini verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesi Kandiller Çıkmazı'nda meydana geldi. Rus uyruklu kadın turist, yürüyüş yaptığı sırada yol zannederek geçtiği sokakta bulunan 4 metrelik inşaat çukuruna düştü. Kadının çukura düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çukura inerek turisti kontrol etti. Kurtarma çalışması esnasında soğuktan üşüdüğü görülen kadına, itfaiye grup amiri yeleğini verdi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından turist kadın, ekiplerin yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kadının sol ayak bileğinde kırık olduğu belirlendi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.